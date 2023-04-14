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14.04.2023 | 04:57
Информатор
115
Мы закончили работу над девятнадцатым фильмом из цикла «Точки на карте». Вспоминаем последние снежные деньки ушедшей зимы вместе с жителями Казаткуля.
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Источник:
День за днем
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