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Мы закончили работу над девятнадцатым фильмом из цикла «Точки на карте». Вспоминаем последние снежные деньки ушедшей зимы вместе с жителями Казаткуля.
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Источник: День за днем  

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