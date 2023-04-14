В Новосибирской области транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия с подвижным железнодорожным составом на станции Барабинск.

По предварительным данным, 13 апреля около 19 часов местного времени на участке железнодорожного пути, примыкающего к станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги, в Новосибирской области при проведении маневровых работ допущен сход двух порожних вагонов без их опрокидывания.





Причина и обстоятельства транспортного события устанавливаются, задержек в движении поездов не допущено. Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте с выездом на место происшествия.