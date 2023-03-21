Судебные приставы подразделения по Чистоозёрному району конфисковали автомобиль жителя рабочего поселка за езду в состоянии алкогольного опьянения.

В районное отделение на исполнение поступил исполнительный документ о конфискации автомобиля Lada Priora. Согласно решению Купинского районного суда 40-летний гражданин виновен в совершении преступления по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Служители Фемиды вынесли решение: отбыть обязательные работы в количестве 160 часов, лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев, а также конфисковать транспортное средство.

Судебный пристав, вручив требование гражданину об исполнении судебного решения, предупредила его о наступлении административной ответственности в случае уклонения. В день проведения исполнительных действий должник покорно отдал судебному приставу транспортное средство, чтобы избежать наказания.