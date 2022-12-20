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20.12.2022 | 04:47
Информатор
281
В нашем объективе житель села Никулино Владимир Видеман, который занимается изготовлением флюгеров.
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Источник:
День за днем
Татарская и Усть-Таркская райбольницы получили новые машины скорой помощи
Мира
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