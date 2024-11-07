Собранные Чановским межрайонным следственным отделом СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю главы Кыштовского района. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая пост начальника отдела капстроительства администрации района, с 15 марта по 21 апреля 2021 г., незаконно согласовал и подписал акт о приемке выполненных работ, а также справку о стоимости работ по строительству жилого дома жителем Кыштовки в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», без осуществления фактической проверки отраженных в указанных документах сведений. Тем самым чиновник принял еще фактически не выполненные строительные работы, что повлекло необоснованное перечисление местному жителю соцвыплаты в 270 тыс. руб., которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению. Бюджет Новосибирской области понес ущерб. Суд на полтора года лишил фигуранта права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.