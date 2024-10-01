С 1 октября в Новосибирской области меняются условия для заключающих контракты на воинскую службу с Министерством обороны РФ. Единовременная выплата будет увеличена до 1 миллиона рублей – 600 тысяч составит региональная часть, 400 тысяч – федеральная.

Как отметил руководитель департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, жители региона продолжают заключать контракты на воинскую службу, многие идут служить по контракту вслед за своими друзьями, знакомыми. «Большинство новосибирских добровольцев мотивированы исключительно патриотическими чувствами, хотят защищать Родину и быть достойными памяти наших предков. Поэтому правительство Новосибирской области всегда ищет возможность сделать условия для заключения контракта всё более привлекательными. И теперь с 1 октября для заключающих контракты на воинскую службу с Министерством обороны РФ в Новосибирской области региональная выплата увеличена до 600 тысяч рублей, таким образом с учетом федеральной составляющей общая суммарная единовременная выплата составит 1 миллион рублей», – рассказал Алексей Кириллов.

Кроме того, новосибирские добровольцы пользуются самым полным спектром социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей – от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение. Эта работа находится на постоянном контроле губернатора.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.