Барабинским районным судом Новосибирской области постановлен приговор за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, осуждены два Андрея - 43-х летний Ишков и 24-х летний Боровков, каждого из них суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Мужчины через мессенждер «Телеграм» у неустановленного лица приобрели через тайники-закладки в Татарском районе наркотическое средство карфентанил массой не менее 1,03 г., что является крупным размером и наркотическое средство – метадон массой не менее 0,30 г., что является значительным размером, в автомобиле «Лексус», поехали и в с. Венгерово, но на железнодорожном переезде у ст. Барабинск их автомобиль под управлением Ишкова А.Ю. был остановлен сотрудниками ЛОВД и в ходе личного досмотра Ишкова А.Н. указанное наркотическое вещество было изъято из носков, надетых на него.