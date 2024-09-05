В Новосибирске пройдет выставка передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V Правде – Гордость и Победа». Трофейная техника прибудет в Новосибирск из республики Алтай. 13 сентября. На выставке будут представлены 40 экземпляров ракетно-артиллерийского вооружения и 14 единиц боевой техники производства стран НАТО: М113 и Kirpi, американские Bradley и германские БМП Marder, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer, а также знаменитый американский танк Abrams. Как сообщает центральный военный округ, техника была захвачена членами группировки «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях. Передвижную экспозицию представят на площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска. Сибиряки смогут посмотреть на боевые трофеи с 13 по 22 сентября, официально выставка откроется 14 сентября.