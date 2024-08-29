Барабинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения граждан в администрации города. Установлено, что поступившее в администрацию обращение жителя г. Барабинска рассмотрено, однако ответ на обращение подготовлен формально, не по существу изложенных в обращении вопросов, не дана оценка всем доводам заявителя. По постановлению прокуратуры мировым судьей руководитель общественной приемной главы г. Барабинска привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.