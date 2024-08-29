Новосибирские охотники передают дробовики для борьбы с дронами в зоне СВО.

Не каждый день в отдел лицензионно-разрешительной работы приносят ружье за пару сотен тысяч рублей. Импортный американский дробовик поедет в зону СВО на вооружение нашим бойцам. Это второй из арсенала Ильи. Передает безвозмездно. Когда о помощи попросили друзья с фронта, охота отошла на второй план.

«Воодушевляет, что твое оружие сможет кого-то защитить, спасти», ─ говорит Илья Гулюкин.

Дробовик спасает бойцов от налетов беспилотников, когда спасовала радиоэлектронная борьба. Лучше всего работает полуавтоматический гладкоствол 12-го калибра, отмечают бойцы.

Оружие для фронта принимают в пункте лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Владелец может дать распоряжение, в какое конкретное подразделение отправить его ружье.

«Сотрудники Росгвардии и подразделения лицензионно-разрешительной работы в свою очередь готовы оказать помощь каждому гражданину, кто изъявляет желание помочь участникам специальной военной операции. Помощь эта, насколько мы располагаем сведениями, является практически неоценимой», ─ отметил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Новосибирску Антон Авраменко.

Оружие снимают с учета день в день, передают без задержек. За неполный месяц в регионе собрали 80 стволов. Большая часть из них уже выручает бойцов на передовой.