В Новосибирской области с начала года в природной среде проводился поиск 17 человек, в том числе четырех детей. Найдены живыми пять человек (из них двое детей). Так, 5 июля жительница села Новая Кулында Чистоозерного района 1955 г.р. ушла за ягодами в лес, и до настоящего времени её местонахождение не известно. Поиски велись сотрудниками полиции, спасателями, местными жителями и волонтерами. Всего было задействовано 93 человека, 13 единиц техники, три беспилотных воздушных судна и легкомоторный самолет из Татарского района. Специалисты МЧС России рекомендуют: направляясь в лес, наденьте яркую одежду со светоотражающими элементами. Возьмите с собой спички, нож, запас воды и продуктов. Пожилым людям нужно позаботиться о медикаментах первой необходимости. Также у вас с собой должен быть полностью заряженный телефон. Старайтесь не выходить из зоны покрытия сотовой связи.