К профессиональному празднику региональное управление компании собрало 10 интересных фактов о работе Почты в Новосибирской области.

В Новосибирской области минимум дюжина топонимов связана с почтой. Так, в столице Сибири есть ул. Почтовая, ул. Почтовый Лог и девять переулков Почтовых. А на карте Колыванского района можно найти деревню Пристань-Почта. В зоне обслуживания сотрудников Почты России все населённые пункты региона — более 1 500.

Самый длинный дом, в который приносят корреспонденцию почтальоны Новосибирска, находится по адресу: ул. Комсомольская, д. 4. Здесь 22 подъезда. Если на доставку писем и газет в один подъезд тратить в среднем около 5 минут, чтобы обойти их все потребуется около двух часов. Всего почтальоны столицы Сибири доставляют корреспонденцию в более чем 8 750 многоквартирных и более 49 000 частных домов.

Дом с самым большим количеством квартир находится на ул. Виктора Уса, д. 4. Если представить, что в адрес каждой из 1 135 квартир одновременно придет по одному письму, то сумка почтальона, который принесет эти письма, будет весить почти 23 кг.

Самая большая открытка, которую когда-либо перевозили почтовики Новосибирска, весила 120 кг. Это был лист бумаги длиной более 250 метров и шириной 1,6 метра. На его лицевой стороне — фотографии горожан на фоне достопримечательностей Новосибирска, на оборотной стороне — автографы нескольких сотен жителей города. Полотно в 2007 г. Почта доставила в Музей связи Сибири.

Самому юному почтальону Новосибирской области 19 лет. Девушка работает в селе Верх- Алеус Ордынского района. Двум самым старшим по 78 лет. Один из них трудится в почтовом отделении дп. Мочище, а другая в городском отделении Новосибирска 630049. Всего в УФПС Новосибирской области около 5 000 сотрудников. Это один из самых многочисленных трудовых коллективов региона.

Самый продолжительный автомобильный почтовый маршрут области — Новосибирск-Чулым-Барабинск-Татарск-Новосибирск — занимает 36 часов. За это время машина Почты России преодолевает расстояние в 1 065 км. Всего в Новосибирской области 193 межобластных, внутриобластных, межрайонных, внутрирайонных и внутригородских почтовых маршрута, общей протяжённостью более 37 000 км.

Общий почтовый стаж трёх представителей семьи Булатовых из Новосибирска насчитывает 111 лет. А если посчитать время, отданное Почте другими родственниками этой семьи, то получится династия из четырёх поколений с общим стажем 127 лет.

В Новосибирском управлении Почты 352 сотрудницы имеют статус многодетной мамы, т.е. на их попечении трое и более детей. У самой многодетной мамы региона восемь детей. У двоих сотрудниц Почты по семь детей, а 13 женщин воспитывают по шесть детей.

Одно из самых дальних международных направлений, куда Почта доставляет посылки из Новосибирской области, – Аргентина, более 16 000 км по прямой. Например, в 2023 г. из столицы Сибири туда Почта России доставила 27 отправлений общим весом 86 кг. Всего в списке, куда компания доставляет письма и посылки жителей региона, более, чем 130 стран.

Самое кинематографичное почтовое отделение Новосибирской области — 630090 в Академгородке. Здесь снимали одну из сцен художественного фильма «У озера» (1969 г.) Это отделение также знаменито тем, что через него проходят посылки с десятками килограммов земли и камней. Так ученые отправляют из экспедиций добытые образцы пород.