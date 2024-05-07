Всероссийская акция «Гудок Победы» состоится на Западно-Сибирской железной дороге 9 мая.

Ровно в 12 часов по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в пути на территории Алтайского края, Омской, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.

Отметим, данное мероприятие проводится в память о событиях Великой Отечественной войны. Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Гудок был подан за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.