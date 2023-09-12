12 сентября в 9.44 произошла аварийная посадка пассажирского самолета А320, маршрут Сочи - Омск на грунт южнее Убинки.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс У61383 из Сочи в Омск, не смог приземлиться в месте назначения из-за отказа гидросистемы.

На месте работают оперативные службы, состав сил и средств уточняется. Для пассажиров развернут пункт временного размещения в ДК «Убинский». На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области развернута горячая линия, телефон 8 (383) 239-99-99.

На борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все из них эвакуировались. Пострадавших нет. Разрушений судна, строений и сооружений на земле не оказалось.

Фюзеляж пассажирского воздушного судна не разрушен, все пассажиры эвакуировались самостоятельно по трапам. Проверкой инцидента занялась Западно-Сибирская прокуратура. Кроме того, ситуацию под контролем держит губернатор Омской области Виталий Хоценко.