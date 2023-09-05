Выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом стал причиной ДТП в Новосибирской области.

4 сентября в 14.57 по местному времени на 3261км перегона Коченево – Дупленская Западно-Сибирской магистрали в водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне установленного переезда перед приближающимся электропоездом №7141 сообщением Новосибирск – Татарская.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада электропоезда не пострадали. Задержка поезда составляет более часа. На движение других поездов ДТП не повлияло.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, нарушение которых создает угрозу не только для водителей автотранспорта и их пассажиров, но и для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

Как пишет «Вечерний Новосибирск», в результате столкновения электропоезда с легковым автомобилем Toyota Carina погибла женщина. Водитель с места ДТП скрылся, ведется розыск.

Как сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Чиханчина, ДТП предшествовал выезд автомобиля вне железнодорожного переезда в габарит следования поезда. Обстоятельства события устанавливаются. В результате происшествия допущена задержка в движении поездов продолжительностью около 1,5 часов.