Чановский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК). Суд установил, что 5 сентября 2022, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, взяв в кухне дома кочергу, нанес своей сожительнице множественные удары в область верхних и нижних конечностей. Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору от 24 апреля 2023 г. окончательно назначил виновному наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.