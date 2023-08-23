В Отделении СФР по Новосибирской области провели благотворительную акцию «Посылка солдату». В рамках акции было собрано более 156 тысяч рублей, на которые закуплены ряд специальных технических устройств для наших бойцов и индивидуальные перевязочные пакеты (ППИ), то, что поможет сохранить жизни наших военнослужащих при выполнении служебно-боевых задач. В ближайшее время добровольческая общественная организация «Добровольческая Рота» доставит наш гуманитарный груз в военные подразделения, участвующие в СВО.

«Акция «Посылка солдату» стала продолжением ранее проведенных в этом году в нашем Отделении благотворительных акций «Подарок солдату» и «Письмо солдату». Мы от всего сердца оказываем посильную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Поддержать их здесь, в тылу – это не только наш долг, это искреннее желание сотрудников Отделения Фонда, принявших участие в акции», - отметил управляющий Отделением Александр Терепа.

Всего в рамках различных акций в поддержку бойцов СВО и жителей новых территорий сотрудниками Отделения СФР по Новосибирской области в текущем году было собрано свыше 311 тысяч рублей, на которые приобретены предметы первой необходимости и медикаменты. Собрано и перечислено средств свыше 1,88 млн рублей в рамках Всероссийской акции «Все для Победы!» Помимо этого сотрудники Отделения участвовали во Всероссийской акции «Письмо солдату», поддержав наших земляков теплыми словами и пожеланиями скорейшего возвращения домой.