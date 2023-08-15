Двум жителям Новосибирской области объявили официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены, сообщает региональное УФСБ. Один из них оказался жителем Кыштовки, собиравшимся перейти на сторону украинских боевиков.

«Установлено, что 33-летний житель с. Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — сообщила представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Второй злоумышленник — его 29-летний родственник, также готовившийся перейти на сторону противника. Отмечается, что ранее мужчина предпринял попытки установления контакта с представителями силовых структур Украины.

«С учетом наличия в деятельности указанных граждан условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», в целях предупреждения совершения преступления, УФСБ России по Новосибирской области им объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание», — добавили в УФСБ.

Кроме того, при обыске дома 33-летнего жителя Кыштовки был обнаружен и изъят арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.

По данному факту в отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, хранение оружия). Суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорил к ограничению свободы сроком на 1 год.

По информации VN.ru, осужденный работал охранником в коммерческом магазине. Оба — он и его родственник — продолжают проживать в Кыштовке.