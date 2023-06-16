Добавить комментарий (1)

16 июня около 7 часов местного времени на железнодорожных путях общего пользования вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги произошел сход без опрокидывания пяти вагонов, груженых каменным углем. В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено.

Барабинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.





Как сообщает пресс-служба ЗСЖД, сегодня в 2.30 по Москве на железнодорожной станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области произошел сход 6 вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.На месте работает восстановительный поезд станции Барабинск. Причины произошедшего устанавливает комиссия Западно-Сибирской железной дороги.