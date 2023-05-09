В Новосибирской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор»

В целях выявления правонарушителей, не оплативших в установленные сроки административные штрафы, в период с 10 по 12 мая 2023 года сотрудники ГИБДД совместно со службой судебных приставов проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в соответствии с действующим законодательством административные штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней с момента вступления в законную силу соответствующего постановления. За несвоевременную оплату согласно ст. 20.25 КоАП РФ нарушителю может грозить штраф в двукратном размере неоплаченного штрафа (но не менее одной тысячи рублей), либо административный арест до 15 суток. При этом, привлечение к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, не освобождает гражданина от уплаты ранее наложенного административного штрафа.