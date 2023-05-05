Уважаемые абоненты, ООО «Татарская тепловая компания» доводит до вашего сведения, о том, что в соответствии с графиком будут проводиться работы по опрессовке тепловых сетей.

Котельная № 18, №16, №9 - 19 мая.

Котельная №13, №28, №31 – 22 мая.

Котельная №10, № 14, №17 – 23 мая.

Котельная №25, №20, №2 - 24 мая.

Котельная детский сад №10, №12, №22 – 25 мая.

Котельная с. Киевка – 26 мая.

Убедительная просьба, абонентам, во избежание прорыва внутренних инженерных систем, проконтролировать отключение системы отопления.

В связи с проведением профилактических работ по подготовке к отопительному сезону 2023-2024г., ООО «Татарская тепловая компания» будет производить остановку котельных согласно графику. Абоненты, подключенные к котельным в данный период, не будут получать услугу по горячему водоснабжению.

Котельная №16, №31 – с 29 мая по 11 июня.

Котельная №12 – с 3 по 16 июля.

Котельная №17 – с 17 по 30 июля.

Котельная №20, №28 – с 7 по 20 августа.