В данном мероприятии приняло участие 30 подростков.

Образовательная программа началась с всеобщего построения, на котором состоялось определение целей и задач мероприятия, знакомство с устройством парашюта, техники безопасности, приёмами и правилами укладки.

В основной части мероприятия участники были разделены на две подгруппы. За каждой подгруппой был закреплён курсант ВПК «Сокол», под руководством которого с участниками подгруппы проводились тренировочные упражнения по укладке парашюта.

По окончании программы был подведён общий итог и продемонстрированы лучшие результаты.

10 апреля на базе отдела технического творчества ЦДТ руководителем ВПК «Сокол» Андреем Трубицыным была организована и проведена образовательная программа «Полевая укладка парашюта Д-5» в рамках муниципального проекта «Право на будущее», организованного для несовершеннолетних, совершивших правонарушение.