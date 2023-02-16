С 1 января 2023 года полномочия по предоставлению семьям с детьми ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка переданы Социальному фонду России. Отвечаем на актуальные вопросы жителей нашего региона по данной выплате.





- Какой прожиточный минимум учитывается при назначении пособия?

Пособие назначается, если среднедушевой размер дохода семьи не превышает два прожиточных минимума трудоспособного населения на каждого члена семьи, установленных в субъекте Российской Федерации. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Новосибирской области с 1 января 2023 года установлен в размере 16 054 рубля. Следовательно, двукратный «рубеж» на одного члена семьи в нашем регионе в настоящее время составляет – 32 108 рублей на человека.

Размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации. В 2023 году в Новосибирской области он составляет 15 261 рубль.

- На какой срок устанавливается выплата?

Выплата предоставляется в отношении детей, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 год. У них в настоящее время есть выбор – получать эту выплату, как прежде, или перейти на единое пособие. Если семья приняла решение получать выплату как раньше, то она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста 3-х лет (с подачей заявления при достижении ребенком возраста 1 и 2 года).

Заявление на выплату можно подать в любое время в течение 3-х лет со дня рождения ребенка. Но при этом следует помнить, что выплата будет предоставляться со дня рождения ребенка, если Вы обратились за ее назначением не позднее 6 месяцев со дня его рождения, в остальных случаях с месяца обращения за ее назначением. Выплата осуществляется за полный месяц, независимо от даты рождения (усыновления) первого ребенка или даты обращения за назначением указанной выплаты.

- Как можно подать заявление?

Заявление удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на портале госулуг. Также сделать это можно через МФЦ или клиентскую службу СФР (по месту жительства (пребывания), фактического проживания (при отсутствии места жительства, пребывания)), предварительно записавшись на прием.

- Какой срок рассмотрения заявления на выплату, и как перечисляются деньги при одобрении выплаты?

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи регистрации заявления и поступления в Социальный фонд России необходимых сведений по запросам в рамках межведомственного взаимодействия. Срок принятия решения по заявлению может быть продлен на 20 рабочих дней, если в Социальный фонд России не поступили все необходимые сведения по запросам.

Первое перечисление производится в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения о назначении выплаты. Далее выплата осуществляется в единый расчетный день 3-го числа месяца, следующего за месяцем за который выплачивалось пособие.

- Какой расчетный период учитывается при назначении выплаты?

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Это значит, что если Вы обращаетесь за выплатой, например, в феврале 2023 года, то будут учитываться доходы с января 2022 года по декабрь 2022 года включительно. Если заявление подается в марте, то расчетный период - с февраля 2022 года по январь 2023 года и т.д.

Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на 12 месяцев и на количество членов семьи.

- Что считается в доход семьи при установлении выплаты?

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения выплаты учитываются следующие доходы семьи:

• доходы от трудовой деятельности, от оказания услуг в рамках гражданско-правового договора, от предпринимательской и иной деятельности;

• пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, компенсации;

• стипендии;

• выплаты правопреемникам;

• компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

• денежное довольствие, в том числе единовременное пособие при увольнении, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств.

ВАЖНО! Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также обращаем внимание, что при расчете среднедушевого дохода семьи при установлении данной выплаты «правило нулевого дохода» не применяется.

- Какие доходы не учитываются при назначении выплаты?

При установлении выплаты единовременная помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическими актами.

- Кто входит в состав семьи при оценке нуждаемости?

При установлении выплаты в состав семьи учитываются родитель (усыновитель, опекун ребенка), его супруг (супруга), несовершеннолетние дети. Не входят в состав лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу; лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда; лица, лишенные родительских прав либо ограниченные в родительских правах; лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Пресс-служба Отделения СФР