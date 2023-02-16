Татарским межрайонным прокурором по поступившей в прокуратуру информации проведены внеплановые выездные приемы граждан.

14 февраля Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас по телефонному обращению жителей Татарского района провел выездной прием граждан в Новопервомайском. Совместно с главой Новопервомайского сельсовета была проведена встреча с жителями села, в ходе которой было принято 16 граждан по вопросу выдела земельных долей земель сельхозназначения.





Всем обратившимся были даны разъяснения, межрайонной прокуратурой инициирована проверка соблюдения земельного законодательства.

Кроме того, по поступившему телефонному обращению межрайонным прокурором был осуществлен выезд по месту жительства инвалида-колясочника - жительницы с. Новопокровка Татарского района.

По результатам приема межрайонным прокурором принято устное заявление по вопросу внеочередного предоставления жилого помещения, инициирована проверка соблюдения жилищного законодательства.

Ход и результаты проверок находятся на личном контроле межрайонного прокурора.