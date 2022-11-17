Госавтоинспекция Новосибирской области переходит на усиленный режим работы. В каждом районе будет увеличена плотность нарядов ДПС для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД.

По результатам 10 месяцев 2022 года на территории Новосибирской области было зарегистрировано более 1700 дорожно-транспортных происшествий, при которых 194 человека погибли и более 2100 получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, в первой половине ноября текущего года было зарегистрировано еще почти 100 ДТП, при которых 17 человек погибли.

В связи с со складывающейся неблагоприятным образом дорожной обстановкой и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 17 ноября 2022 года сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области переходят на усиленный режим работы.

В каждом районе будет увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и рекомендует соблюдать установленные Правила и помнить о безопасности на дорогах.