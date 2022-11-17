16 ноября Татарским районным судом было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), в отношении С.И. Мамонтова. Он был признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, судом ему было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Постановление суда не вступило в законную силу.