Врачи областного кардиологического диспансера рассказывают, что у мужчины была серьезная минно-взрывная травма – осколками посекло всю правую сторону тела. Экстренную помощь ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные фрагменты. Этот расценили как не угрожающий жизни.

Бойца отправили долечиваться в родной Новосибирск. Врачи кардиодиспансера тщательно обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусочек металла. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям. Сначала посчитали, что небольшой осколок – размером в полсантиметра – где-то рядом с сердцем: возможно, застрял в диафрагме, в перикарде – сердечной сумке – или попал в жировую клетчатку средостения.

Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке. Инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Такой металлический предмет – постоянный опасный источник инфекции.

Операцию решили делать под непрерывным рентгенологическим контролем в условиях рентгеноперационной, где совсем недавно по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» смонтировали современнейшую ангиографическую установку. В этой операционной выполняют интервенционные вмешательства на коронарных артериях «без скальпеля» – через прокол сосудов. Но в данном случае нужна была операция на открытом сердце, поэтому там развернули большую кардиохирургическую операционную, которая требует совершенно иного оснащения и более строгих условий стерильности. Это была большая командная работа.

Оперирующий хирург – заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов. Осколок извлекали из бьющегося сердца, с минимально возможным доступом. В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца Игорь Балабанов захватил и достал подвижный металлический фрагмент, и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение.

Во время операции врачи не обнаружили повреждения сердечной мышцы – входного отверстия в миокарде не было. Как осколок оказался в полости сердца, можно только догадываться. Одна из гипотез – попал в яремную вену на шее и с током крови добрался до правого желудочка. Если бы это было проникающее ранение миокарда, кровь быстро скопилась бы в сердечной сумке и сдавила сердце, не давая ему сокращаться. «Господь поцеловал в темечко», – говорит хирург.

Послеоперационный период прошел благополучно, в «штатном» режиме. Коллеги уверяют – ювелирная работа. Игорь Александрович отвечает – обычная. Хотя в своей хирургической практике может припомнить единственный похожий случай – 30 лет назад. Из сердца тогда доставали дробь, пациент не выжил.