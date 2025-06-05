Уважаемые родители!

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам обращают ваше внимание на необходимость более внимательного отношения к собственным детям! Не оставляйте детей без присмотра, даже на короткий срок, так как это может привести к необратимым последствиям и трагическим событиям. К сожалению, чужой горький опыт ничему не учит.

Правила и условия обеспечения безопасности детей:

- не рассчитывайте на москитные сетки - они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, потому, что ребенок чувствует себя за ней в безопасности и безбоязненно опирается на нее;

- чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, уберите от окон все виды мебели;

- если дома есть маленький ребенок, никогда не держите окна открытыми, по возможности - открывайте их только в режиме проветривания;

- установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров, причем устанавливать их должны только специалисты;

- если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко держите его, будьте готовы к его резким движениям;

- избегайте общения с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окно.

Помните! Только бдительное отношение родителей к своим детям и контроль за ними, помогут избежать происшествий.