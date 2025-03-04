Период от момента заражения ВИЧ до появления СПИДа называется ВИЧ-инфекцией. Потенциальным источником заражения других людей человек становится сразу после инфицирования и сохраняется до самой смерти инфицированного, даже в те периоды, когда человек не чувствует себя больным, ВИЧ разрушает защитные клетки иммунной системы (Т- помощники).





С момента заражения и до появления явных признаков заболевания иногда проходит 10-12 лет. Последняя стадия ВИЧ-инфекции называется СПИДом. Она приводит к смерти человека.

С - синдром, совокупность ряда признаков и симптомов, указывающих на наличие определенной болезни.

П - приобретенного, то есть не врожденного, а пришедшего в результате болезни.

И - иммунного, относящегося к иммунной системе организма.

Д - дефицита (нехватка, недостаток).

В организме инфицированного вирус находится во всех биологических жидкостях. Необходимо запомнить, что опасными в плане заражения являются только кровь, сперма, вагинальный секрет (жидкие выделения из половых путей женщины) и грудное молоко.

Существует только три пути передачи: половой, вертикальный (от матери плоду), парентеральный (через кровь).

На половой путь передачи приходится до 70% всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в мире. Любые половые контакты сопровождаются микроповреждениями и макроповреждениями слизистых оболочек. Более высока вероятность передачи вируса от мужчины к женщине, от активного партнера пассивному. Воспалительные заболевания или нарушения целостности слизистых (эрозия шейки матки), а также заболевания, передающиеся половым путем, значительно повышают уровень передачи ВИЧ.

Парентеральный - через кровь от носителя ВИЧ-инфекции. Наиболее часто встречается этот путь передачи при совместном использовании шприцев, нестерильного инструмента (например, для татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра);

Вертикальный - от ВИЧ-положительной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Концентрация вируса в слюне и выделениях из носа недостаточна для передачи ВИЧ-инфекции. Не было зафиксировано ни одного случая заражения через слюну, слезы, пот. Через объятия и рукопожатие инфицирование также невозможно.

На протяжении первых нескольких месяцев после инфицирования люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на более поздних стадиях. В течение первых недель после инфицирования у некоторых людей может не появляться никаких симптомов или же может возникать гриппоподобное состояние с такими симптомами, как: лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле.

Инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, что со временем приводит к появлению других признаков и симптомов: увеличение лимфатических узлов, потеря веса, лихорадка, диарея, кашель.

В отсутствии лечения у людей с ВИЧ-инфекцией могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптококковый менингит (тяжелое грибковое поражение мозга и его оболочек), тяжелые бактериальные инфекции, онкологические заболевания (лимфомы, саркома Капоши).

ВИЧ-инфекция значительно утяжеляет течение других инфекционных заболеваний, таких как гепатит С, гепатит В, оспа обезьян.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) не отличается высокой устойчивостью в окружающей среде. Он погибает при воздействии 96% этилового спирта, 3% раствора перекиси водорода, в результате кипячения в течение 1-3 минут. При этом вирус остаётся жизнеспособным в течение нескольких дней в высушенном состоянии, а в замороженном может жить до 10 лет. В закрытой среде (внутри шприца) ВИЧ может оставаться активным до 4 недель.

Стадии заболевания

Стадия инкубации. Длится в среднем от 4-х недель до 3-х месяцев после заражения. Лабораторно антитела к ВИЧ могут не выявляться.

Стадия первичных проявлений. Вирус продолжает размножаться, уже вырабатываются антитела, появляются клинические проявления. У больных может быть один или несколько симптомов: повышенная температура тела, увеличенные лимфоузлы, сыпь на коже и слизистых, фарингит. Клинические проявления напоминают корь, краснуху, мононуклеоз и зачастую длятся 2–3 недели. Могут присоединяться вторичная герпетическая, грибковая инфекция, развиваться ангина, бактериальная пневмония, которые обычно хорошо поддаются лечению. Данная стадия может продлиться до одного года после появления антител.

Субклиническая стадия. Размножение вируса замедляется за счет адаптации иммунитета. Зачастую у пациентов отмечается генерализованное (распространенное) увеличение лимфоузлов. У детей могут отмечаться анемия, уменьшение количества тромбоцитов, склонность к кровотечениям. Длительность стадии в среднем 6–7 лет, но она может продлиться как 2–3 года, так и 20 лет.

Стадия вторичных заболеваний. На фоне прогрессивного ослабления иммунитета присоединяются оппортунистические инфекции (в норме у здорового человека не развиваются), нервные болезни, злокачественные процессы. Обычно она наступает спустя 6 лет после заражения. Отмечается поражение кожи, слизистых оболочек, верхних дыхательных путей вирусами, бактериями, грибками. По мере прогрессирования болезни уменьшается масса тела, отмечается лихорадка, туберкулез, патология нервной системы.

Терминальная стадия. Грозит летальным исходом на фоне тяжелых оппортунистических (вызываемых условно-патогенной флорой, которая у здоровых людей не приводит к серьезным последствиям, или заболевания протекают в легкой форме) болезней в течение нескольких месяцев.

ВИЧ-инфекция у детей

У детей ВИЧ-инфекция может быть врождённой или приобретённой. В первом случае у маленьких пациентов развиваются СПИД-индикаторные заболевания (саркома Капоши, туберкулёз, герпес, вирусные инфекции, пневмония и другие), которые обычно протекают тяжело и сопровождаются осложнениями (такими, как заражение крови).

Во втором случае (приобретённая ВИЧ-инфекция) у детей происходят фатальные изменения в центральной нервной системе - задержка психического развития, расстройство координации.

Среди тревожных признаков заражения детей - недостаточный прирост веса, длительная диарея, увеличение лимфатических узлов, одновременное увеличение печени и селезёнки, задержка физического и умственного развития. Без лечения продолжительность жизни таких детей составляет всего несколько лет. Смерть наступает из-за тяжёлых осложнений сопутствующих болезней.

Правила, позволяющие избежать инфицирования ВИЧ:

- необходимо помнить о безопасном сексе. Использовать презерватив при каждом половом контакте;

- требовать соблюдения правил безопасности медицинским персоналом при осуществлении профессиональной деятельности;

- контролировать применение специалистами одноразовых и стерильных инструментов (маникюр, татуировки, пирсинг);

- выполнять все рекомендации врача-специалиста в период беременности, родов и кормления.

Важность знания своего ВИЧ-статуса

Все граждане Российской Федерации имеют право на конфиденциальное тестирование.

Тестирование бывает двух видов: конфиденциальное и анонимное. Если вы делаете тест конфиденциально, то сотрудникам лаборатории будет известно ваше имя, но следует учесть, что они не могут сообщить его куда-либо, так как это будет нарушением врачебной тайны. В анонимных кабинетах тестирования вы не сообщаете своего имени, а вам присваивается номер или имя, по которым вы сможете узнать результат теста.

Обследование на ВИЧ-инфекцию всегда сопровождается консультированием. Консультирование проводится до и после обследования.

При консультировании после проведенного теста проводится обсуждение результата обследования на ВИЧ, даются рекомендации.

Отрицательный результат – антитела к ВИЧ не обнаружены.

Следует помнить о существовании периода «окна», который, может длиться до 12 месяцев.

При получении отрицательного результата теста необходимо обсудить с врачом, есть ли необходимость повторного тестирования.

Сомнительный результат – причиной такого результата теста может быть наличие острых или хронических состояний (аутоиммунные заболевания, беременность, туберкулез, ревматизм, алкоголизм и другие причины). Требуется повторное обследование через 3–6 месяцев.

Положительный результат – антитела к ВИЧ обнаружены, вирус находится в крови, человек инфицирован.

Знание о своем положительном ВИЧ-статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные и угрожающие жизни заболевания, что позволяет вовремя назначить необходимое противовирусное лечение и предотвратить развитие СПИД.

Полностью уничтожить вирус у ВИЧ–положительного человека нельзя. Однако современное лечение, начатое оперативно и проводимое регулярно, обеспечивает человеку с ВИЧ качество и продолжительность жизни, сравнимые с неинфицированными людьми.

Центр здоровья Татарской ЦРБ им.70-летия Новосибирской области