Полицейские в очередной раз предупреждают жителей Татарского муниципального округа о мошенниках, склоняющих граждан к совершению поджогов банкоматов, административных и социальных объектов, совершению диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Аферисты представляются по телефонам сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб. Они могут сообщить, что на Ваше имя неизвестные пытаются оформить кредит или от вашего имени осуществляются незаконные переводы денежных средств, в связи с чем вы подозреваетесь в совершении преступления. Зачастую преступники выбирают в качестве тех, кто уже стал жертвой обмана, обещая при выполнении требований вернуть похищенные деньги.

Помните! Выполнив указания злоумышленников, вы можете совершить преступление и на самом деле подвергнуться уголовному преследованию. При поступлении подобных звонков не поддавайтесь панике. Просто прервите разговор и сообщите о произошедшем в полицию по номеру 02 или с мобильного 102, 112. Предупредите о произошедшем своих родственников и знакомых. Помните, если позвонившие настаивают на полной конфиденциальности разговора, советуют вам не обращаться в полицию или сообщить недостоверные сведения о цели кредита в банке – вам звонят мошенники.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»