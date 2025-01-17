16 января в рабочем поселке Чаны экипажем ДПС был остановлен автобус ПАЗ, передвигающийся по маршруту Чаны-Белехта, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В салоне находилось двое пассажиров. В ходе проверки полицейские установили, что у водителя имеются признаки опьянения. Гражданин был отстранен от управления транспортным средством. Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, результат оказался положительным - 0.825 мг/л. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.