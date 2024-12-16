Правительство РФ ввело дополнительное ограничение в сфере миграции. С 5 февраля 2025 г. временно пребывающих в России иностранцев будут ставить на учет по месту пребывания не более чем на год, даже если разрешение на временное проживание действует дольше (Постановление Правительства от 4.12.2024 г. №1715).

Правительство внесло соответствующие изменения в пункт 32 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства от 15.01.2007 г. №9.

Работодатели, которые выступают как принимающая сторона для иностранных работников (обеспечивают их жильем по месту своего нахождения) должны учесть эти изменения в миграционном учете в 2025 г.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»