19 ноября в управлении Росреестра по Новосибирской области состоится «горячая» телефонная линия по вопросам об особенностях сделок с несовершеннолетними. Граждане могут получить информацию:

- о требованиях к договорам, одной из сторон которых является ребенок;

- о выделении долей в праве на недвижимость, приобретенную с использованием средств материнского капитала;

- о пакете документов необходимых документов и порядке их предоставления для регистрации недвижимости.

На вопросы ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости №5 Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Олеговна Васькина. Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов по телефону: 8 (383) 236-01-38.