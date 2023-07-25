Гепатит - общее название острых и хронических заболеваний печени, которые носят распространенный характер. Разные виды гепатитов отличаются друг от друга - парентеральным (через любые биологические жидкости заражённого способами заражения, скоростью развития, выраженностью проявлений, способами лечения и прогнозом для пациента.

Вирусный гепатит является наиболее распространённой болезнью печени, которая выражается в глобальном повреждении органа и нарушении его функционирования. Выделяют гепатиты А, B, C, D, E, F, G. Все виды заболевания передаются от заражённого человека, болеют взрослые и дети.

Инфекция в зависимости от типа вируса распространяется двумя способами:

- фекально-оральным: употребление заражённой питьевой воды, несоблюдение правил личной гигиены (грязные руки), использование бытовых предметов заболевшего, совместное с больным принятие пищи (овощи, фрукты, ягоды и др.)

- парентеральным (через любые биологические жидкости заражённого человека): переливание крови, все виды оперативных пособий, использование одноразовых шприцев группой людей, непосредственный контакт с носителем вируса при наличии повреждённых кожных покровов, беспорядочные половые контакты без использования средств защиты.

В организме человека вирусы проникают внутрь клеток печени, меняют их генетический материал на генетический материал вирусов, начинается активное размножение вирусов, которое вызывает поражение печеночных клеток.

Характерный специфический комплекс признаков любого гепатита:

- желтуха - желтушная окраска кожных покровов, слизистых оболочек глаз, ротовой полости, ногтей, изменяется цвет каловых масс (становятся белого цвета) и мочи (приобретает тёмно-коричневую окраску). Вместе с тем, встречается течение гепатита без явной «желтухи»;

- боль в правом подреберье - печень увеличивается в размерах, растягивает капсулу, в которой находится, возникает боль, различной интенсивности и длительности;

- снижение общего состояния организма:

- расстройства пищеварения: потеря аппетита, горечь во рту, неприятная отрыжка, тошнота, периодически рвота;

- недомогание, общая слабость, сонливость, вялость, затяжная апатия, стрессы, со временем агрессия и раздражительность без весомого повода;

- температура, головная боль, головокружение;

- сосудистые проявления - кровотечения из носа, кровоточивость десен, подкожные кровоизлияния.

Классическое течение вирусных гепатитов:

- период до развития проявлений зависит от состояния иммунитета человека и количества вирусов, которые попали в организм и занимает от 2 недель до нескольких месяцев и больше;

- преджелтушный этап - появляются первые признаки: постоянная усталость, расстройства сна, расстройства пищеварения, боли в мышцах;

- желтушная стадия - желтеют кожные покровы, склеры глаз и другие слизистые, изменяется цвет мочи до тёмно-коричневого, кал становится белым и «глиняным»;

- стадия выздоровления - постепенное исчезновение симптомов: печень уменьшается в размерах, исчезает желтушность, биохимические анализы крови нормализуются.

Диагностика

- лабораторное исследование крови на антитела к вирусам гепатита;

- анализ крови с целью оценки функции печени (печеночные пробы);

- ПЦР (полимеразная цепная реакция) - определение вируса в крови и его чувствительности к лекарствам.

Лечение гепатита - длительный процесс, требующий постоянного врачебного контроля и высокой ответственности пациента. Лечение строго индивидуальное с учетом варианта, фазы и тяжести заболевания, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний, переносимости лекарственных препаратов. Используют противовирусные препараты, лекарственные препараты для защиты клеток печени от повреждений вирусом, общеукрепляющие средства для коррекции иммунитета.

Избежать заражения вирусным гепатитом позволят следующие правила безопасности:

- своевременная вакцинация, современные вакцины обеспечивают надёжную и длительную защиту от гепатита, вакцинацию производят с рождения;

- употребление только чистой питьевой воды, не пейте некипяченую воду из открытого водоема (реки, пруда, озера);

- тщательное мытье овощей и фруктов, не используйте для мытья воду из открытого водоема;

- соблюдение правил личной гигиены, тщательно мойте руки после посещения туалета и перед едой;

- соблюдение чистоты жилища и мест общего пользования;

- не загрязняйте водоемы;

- не допускайте удобрения огородных участков фекалиями без предварительного их компостирования.

- не используйте бытовые предметы, которые контактировали с кожными покровами других людей;

- не пользуйтесь чужими маникюрными ножницами, бритвами, расческами, избегайте сомнительных тату-салонов;

- избегайте случайных половых связей, пользуйтесь презервативом;

- откажитесь от употребления наркотиков.

Гепатит - не приговор! Если вы подозреваете у себя наличие вирусного гепатита обратитесь к врачу!