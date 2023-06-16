КФХ В.А. Мецлер информирует о запланированных работах по применению пестицидов с 23 июня по 31 июля. Обработки будут проводиться ежедневно с 20.00 до 8.00. В 7 км. зону попадают населенные пункты Татарского района в Никулинском, Новопервомайском, Неудачинском и Северотатарском сельсоветах.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 54:23:050701:689; 54:23:050701:679; 54:23:050701:179; 54:23:050701:0168; 54:23:05 07 01:132; 54:23:052301:748; 54:23:05 07 01:0150; 54:23:051801:51; 54:23:052301:104; 54:23:051801:51; 54:23:052301:104; 54:23:053301:14; 54:23:052301:13; 54:23:052301:12;54:23:040501:737; 54:23:040501:736; 54:23:040501:734; 54:23:040501:733; 54:23:040501:730; 54:23:040501:728; 54:23:040501:726.

Обработка будет проводиться ядохимикатами 1-3 классов опасности для пчел препаратами: Авантикс Турбо, Авантикс Экстра, Глобал, Клетодим Плюс Микс, Статус ФЛО, Премьер 300, Молния ДУО, Молния КЭ, Трибинстар, Органза КС, Искра - М - наземным способом.

Ограничение лета пчел после обработки – 6 суток.

Просьба на обработанных полях не косить растения, не пасти скот и ограничить лет пчел. По всем вопросам обращаться по тел. 8-913-626-8938, Эдуард Александрович.