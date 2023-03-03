График проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных в органах гостехнадзора в Татарском районе, Новосибирской области на 2023 год

Дата проведения Время проведения Наименование предприятия Место проведения 03.03.2023 10-00 РЖД Восстановительный поезд Территория предприятия 03.03.2023 10-00 РЖД ПЧ Территория предприятия 09.03.2023 10-00 ООО «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ ТАТАРСК» Территория предприятия 10.03.2023 10-00 ГАПОУ НСО-ТПК Гараж 14.03.2023 10-00 АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» Территория предприятия 16.03.2023 10-00 СПК «КОЛОС» -КОЛХОЗ Физические лица МТС с. Рождественка 17.03.2023 10-00 СХПК-К ИМ. ЛЕНИНА, Физические лица, фермерские хозяйства МТС с.Николаевка 21.03.2023 10-00 СПК КОЛХОЗ «ЗУБОВСКИЙ» Физические лица МТС с. Зубовка 23.03.2023 10-00 ООО «КОЛОСОК», МУП, Физические лица МТС с.Кочневка 24.03.2023 28.03.2023 10-00 10-00 ООО «Константиновское», Физические лица ООО РЕСУРС ТРАНС МТС с.Константиновка Территория предприятия 30.03.2023 30.03.2023 10-00 12-00 СПК «РОЗЕНТАЛЬСКИЙ» Физические лица С. УВАЛЬСКОЕ МУП, Физические лица Фермерские хозяйства с. МТС с.Розенталь МТСс.Увальское 31.03.2023 10-00 СПК КОЛХОЗ «ДМИТРИЕВСКИЙ» Физические лица, фермерские хозяйства МТС 04.04.2023 10-00 ООО «Удачное», Физические лица МТС с.Неудачино 06.04.2023 10-00 СПК КОЛХОЗ «ПОБЕДА» Физические лица МТС с.Козловка 07.04.2023 10-00 СХПК«НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ»-КОЛХОЗ Физические лица, Фермерские хозяйства МТС 13.04.2023 10-00 ОАО «ГИГАНТ», с.Казаткуль, Физические лица, фермерские хозяйства МТС 14.04.2023 10-00 КОЛХОЗ «ЗАРЯ» Физические лица МТС с. Лопатино 18.04.2023 10-00 МО Орловского сельсовета, Физические лица Фермерские хозяйства Площадка около с/с 21.04.2023 10-00 МО Новопервомайского сельсовета ООО «ПОЛЕСЬЕ» Физические лица Площадка около с/с 25.04.2023 10-00 14-00 МО Новотроицкого сельсовета, Физические лица МО Казачемысского сельсовета Физические лица Площадка около с/с МТС 27.04.2023 10-00 МО Никулинского сельсовета, Физические лица Фермерские хозяйства Площадка около с/с 04.05.2023 04.05.2023 14-00 10-00 МО Новопокровского сельсовета Физические лица МО Северотатарского сельсовета Физические лица Площадка около с/с 11.05.2023 10-00 МО Ускюльского сельсовета Физические лица. Площадка около с/с 12.05.2023 12.05.2023 10-00 14-00 МО Киевского сельсовета Физические лица МО Красноярского сельсовета Физические лица Площадка около с/с 19.05.2023 10-00 МУП «Водоканал», МУП «УБиХО» Территория предприятия 23.05.2023 12-00 ООО «Гарант» Территория предприятия 25.05.2023 14-00 ГАУ НСО «ТАТАРСКИЙ ЛЕСХОЗ» Территория предприятия 26.05.2023 10-00 Татарское РАЙПО Территория предприятия 26.05.2023 16-00 АО «ПОЧТА РОССИИ» Территория предприятия 25.05.2023 17-00 МАУ «КСС» Татарского района НО Территория предприятия 30.05.2023 10-00 ООО «Биоланд» ООО «Татарская тепловая компания» Территория предприятия 30.05.2023 14-00 ОАО «Сибирьтелеком» Татарский ЦТ, Татарский «МАСЛОКОМБИНАТ» Территория предприятия С 01.02.2023 по 30.12.2023 9-00 17-00 Прием юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обратившихся в Гостехнадзор по заявлению Понедельник, среда

В.С. Непочатов, главный государственный инспектор – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора района отдела надзора по Новосибирской области, тел. 8 (383 64) 25-472.