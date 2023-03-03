|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Наименование предприятия
|
Место проведения
|
03.03.2023
|
10-00
|
РЖД Восстановительный поезд
|
Территория предприятия
|
03.03.2023
|
10-00
|
РЖД ПЧ
|
Территория предприятия
|
09.03.2023
|
10-00
|
ООО «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ ТАТАРСК»
|
Территория предприятия
|
10.03.2023
|
10-00
|
ГАПОУ НСО-ТПК
|
Гараж
|
14.03.2023
|
10-00
|
АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»
|
Территория предприятия
|
16.03.2023
|
10-00
|
СПК «КОЛОС» -КОЛХОЗ Физические лица
|
МТС с. Рождественка
|
17.03.2023
|
10-00
|
СХПК-К ИМ. ЛЕНИНА, Физические лица, фермерские хозяйства
|
МТС с.Николаевка
|
21.03.2023
|
10-00
|
СПК КОЛХОЗ «ЗУБОВСКИЙ» Физические лица
|
МТС с. Зубовка
|
23.03.2023
|
10-00
|
ООО «КОЛОСОК», МУП, Физические лица
|
МТС с.Кочневка
|
24.03.2023
28.03.2023
|
10-00
10-00
|
ООО «Константиновское», Физические лица
ООО РЕСУРС ТРАНС
|
МТС с.Константиновка
Территория предприятия
|
30.03.2023
30.03.2023
|
10-00
12-00
|
СПК «РОЗЕНТАЛЬСКИЙ» Физические лица
С. УВАЛЬСКОЕ МУП, Физические лица Фермерские хозяйства с.
|
МТС с.Розенталь
МТСс.Увальское
|
31.03.2023
|
10-00
|
СПК КОЛХОЗ «ДМИТРИЕВСКИЙ»
Физические лица, фермерские хозяйства
|
МТС
|
04.04.2023
|
10-00
|
ООО «Удачное», Физические лица
|
МТС с.Неудачино
|
06.04.2023
|
10-00
|
СПК КОЛХОЗ «ПОБЕДА» Физические лица
|
МТС с.Козловка
|
07.04.2023
|
10-00
|
СХПК«НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ»-КОЛХОЗ Физические лица, Фермерские хозяйства
|
МТС
|
13.04.2023
|
10-00
|
ОАО «ГИГАНТ», с.Казаткуль, Физические лица, фермерские хозяйства
|
МТС
|
14.04.2023
|
10-00
|
КОЛХОЗ «ЗАРЯ» Физические лица
|
МТС с. Лопатино
|
18.04.2023
|
10-00
|
МО Орловского сельсовета, Физические лица Фермерские хозяйства
|
Площадка около с/с
|
21.04.2023
|
10-00
|
МО Новопервомайского сельсовета ООО «ПОЛЕСЬЕ» Физические лица
|
Площадка около с/с
|
25.04.2023
|
10-00
14-00
|
МО Новотроицкого сельсовета, Физические лица
МО Казачемысского сельсовета Физические лица
|
Площадка около с/с
МТС
|
27.04.2023
|
10-00
|
МО Никулинского сельсовета, Физические лица Фермерские хозяйства
|
Площадка около с/с
|
04.05.2023
04.05.2023
|
14-00
10-00
|
МО Новопокровского сельсовета Физические лица
МО Северотатарского сельсовета Физические лица
|
Площадка около с/с
|
11.05.2023
|
10-00
|
МО Ускюльского сельсовета Физические лица.
|
Площадка около с/с
|
12.05.2023
12.05.2023
|
10-00
14-00
|
МО Киевского сельсовета Физические лица
МО Красноярского сельсовета Физические лица
|
Площадка около с/с
|
19.05.2023
|
10-00
|
МУП «Водоканал», МУП «УБиХО»
|
Территория предприятия
|
23.05.2023
|
12-00
|
ООО «Гарант»
|
Территория предприятия
|
25.05.2023
|
14-00
|
ГАУ НСО «ТАТАРСКИЙ ЛЕСХОЗ»
|
Территория предприятия
|
26.05.2023
|
10-00
|
Татарское РАЙПО
|
Территория предприятия
|
26.05.2023
|
16-00
|
АО «ПОЧТА РОССИИ»
|
Территория предприятия
|
25.05.2023
|
17-00
|
МАУ «КСС» Татарского района НО
|
Территория предприятия
|
30.05.2023
|
10-00
|
ООО «Биоланд» ООО «Татарская тепловая компания»
|
Территория предприятия
|
30.05.2023
|
14-00
|
ОАО «Сибирьтелеком» Татарский ЦТ, Татарский «МАСЛОКОМБИНАТ»
|
Территория предприятия
|
С 01.02.2023 по
30.12.2023
|
9-00
17-00
|
Прием юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обратившихся в Гостехнадзор по заявлению
|
Понедельник, среда
В.С. Непочатов, главный государственный инспектор – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора района отдела надзора по Новосибирской области, тел. 8 (383 64) 25-472.