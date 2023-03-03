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График проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных в органах гостехнадзора в Татарском районе, Новосибирской области на 2023 год
 
Дата проведения
Время проведения
Наименование предприятия

Место проведения
03.03.2023
10-00
РЖД Восстановительный поезд
Территория предприятия
03.03.2023
10-00
РЖД ПЧ
Территория предприятия
09.03.2023
10-00
ООО «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ ТАТАРСК»
Территория предприятия
10.03.2023
10-00
ГАПОУ НСО-ТПК
Гараж
14.03.2023
10-00
АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»
Территория предприятия
16.03.2023
10-00
СПК «КОЛОС» -КОЛХОЗ Физические лица

МТС с. Рождественка
17.03.2023
10-00
СХПК-К ИМ. ЛЕНИНА, Физические лица, фермерские хозяйства

МТС с.Николаевка
21.03.2023
10-00

СПК КОЛХОЗ «ЗУБОВСКИЙ»   Физические лица

МТС с. Зубовка
23.03.2023
 10-00
ООО «КОЛОСОК», МУП, Физические лица

МТС с.Кочневка
24.03.2023
28.03.2023
 10-00
      10-00
ООО «Константиновское», Физические лица
ООО РЕСУРС ТРАНС

МТС с.Константиновка

Территория предприятия
30.03.2023
30.03.2023
      10-00
      12-00
СПК «РОЗЕНТАЛЬСКИЙ» Физические лица

С. УВАЛЬСКОЕ МУП, Физические лица Фермерские хозяйства с.

МТС с.Розенталь

МТСс.Увальское
31.03.2023
 10-00
СПК КОЛХОЗ «ДМИТРИЕВСКИЙ»
Физические лица, фермерские хозяйства
МТС
04.04.2023
10-00
ООО «Удачное», Физические лица

МТС с.Неудачино
   06.04.2023
10-00
СПК КОЛХОЗ «ПОБЕДА» Физические лица

МТС с.Козловка
07.04.2023
 10-00

СХПК«НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ»-КОЛХОЗ Физические лица, Фермерские хозяйства
МТС
   13.04.2023
     10-00

ОАО «ГИГАНТ», с.Казаткуль, Физические лица, фермерские хозяйства
МТС
14.04.2023
10-00
КОЛХОЗ «ЗАРЯ» Физические лица

МТС с. Лопатино
18.04.2023
 10-00

МО Орловского сельсовета, Физические лица Фермерские хозяйства

Площадка около с/с
   21.04.2023
10-00
МО Новопервомайского сельсовета ООО «ПОЛЕСЬЕ» Физические лица

Площадка около с/с
25.04.2023
 
10-00
14-00
МО Новотроицкого сельсовета, Физические лица
МО Казачемысского сельсовета Физические лица

Площадка около с/с

МТС
27.04.2023
   10-00

МО Никулинского сельсовета, Физические лица Фермерские хозяйства

Площадка около с/с
   04.05.2023
04.05.2023
14-00
10-00
МО Новопокровского сельсовета Физические лица
МО Северотатарского сельсовета Физические лица

Площадка около с/с
11.05.2023
10-00
МО Ускюльского сельсовета Физические лица.

Площадка около с/с
   12.05.2023
12.05.2023
10-00
14-00
МО Киевского сельсовета Физические лица
МО Красноярского сельсовета Физические лица

Площадка около с/с
19.05.2023
10-00
МУП «Водоканал», МУП «УБиХО»

Территория предприятия
23.05.2023
12-00
ООО «Гарант»

Территория предприятия
25.05.2023
14-00
ГАУ НСО «ТАТАРСКИЙ ЛЕСХОЗ»

Территория предприятия
26.05.2023
10-00
Татарское РАЙПО

Территория предприятия
26.05.2023
16-00
АО «ПОЧТА РОССИИ»

Территория предприятия
   25.05.2023
17-00
МАУ «КСС» Татарского района НО

Территория предприятия
   30.05.2023
10-00
ООО «Биоланд» ООО «Татарская тепловая компания»

Территория предприятия
   30.05.2023
14-00

ОАО «Сибирьтелеком» Татарский ЦТ, Татарский «МАСЛОКОМБИНАТ»

Территория предприятия
С 01.02.2023 по
30.12.2023
9-00
17-00

Прием юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обратившихся в Гостехнадзор по заявлению

Понедельник, среда

В.С. Непочатов, главный государственный инспектор – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора района отдела надзора по Новосибирской области, тел. 8 (383 64) 25-472.


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