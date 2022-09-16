Центр занятости населения г. Татарска информирует что, Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» проводит конкурс для молодых специалистов с инвалидностью «Путь к карьере», в результате которого получают стажировку и возможность найти работу молодые люди с инвалидностью. В процессе конкурса у участников будет возможность пройти много полезных тренингов, которые помогут научиться правильно общаться с работодателями, узнать больше о рынке труда, разобраться в своих профессиональных интересах, отработать навыки самопрезентации, стать увереннее, познакомиться с интересными людьми, и главное - встретиться с ведущими работодателями в финале конкурса. К конкурсу допускаются участники с инвалидностью от 18 до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету по ссылке - https://forms.gle/i58okK9jNkhFUPGk6 Заявки принимаются до 10 октября 2022 г.