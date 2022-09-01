Межмуниципальный отдел МВД «Татарский» приглашает на службу в полицию граждан России в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих регистрацию в Новосибирской области, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране общественного порядка: на должности младшего начальствующего состава (имеющих среднее полное или среднее специальное образование); на должности офицерского состава (имеющих среднее специальное, иное высшее, высшее юридическое образование). Дополнительная информация по телефону: 8 (383-64) 21-050.