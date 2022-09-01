В Новосибирской области три рыбака погибли и один пропал без вести. Одно из происшествий случилось 23 августа на озере Чаны вблизи села Новорозино Купинского района, второе происшествие случилось 27 августа на озере Малый Сибиркуль в Усть-Таркском районе. Еще два похожих инцидента произошли на озере Игнашино неподалеку от деревни Новые Кулики в Венгеровском районе, там 26 и 28 августа пропали двое мужчин. Тела троих рыбаков нашли и передали полиции, а четвертого мужчину в Венгеровском районе до сих пор не могут найти.

В МЧС напоминают, что с приближением осени условия эксплуатации маломерных судов сильно усложняются. Туманы, плохая видимость, порывы ветра увеличивают риск возникновения происшествий на водоемах, а холодная вода, в случае опрокидывания лодки, становится крайне опасной для рыбаков. Перед выходом на воду нужно проверить судно, посмотреть, цело ли оно, а также исправно ли работают на нем средства связи. Лодку нельзя перегружать, а также необходимо взять с собой спасательные жилеты на весь экипаж. Перед выездом надо посмотреть прогноз погоды и ознакомиться с маршрутом. При плохих погодных условиях – ветре и волнам, лучше воздержаться от любых поездок на водоем. Кромке того, нельзя отправляться на рыбалку или охоту пьяным – это основная причина гибели людей в таких условиях.