Уважаемые работодатели!

Центр занятости населения г. Татарска информирует вас о том, что в целях создания дополнительных условий по поддержке занятости выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих риски быть нетрудоустроенными в условиях нарастания напряженности на рынке труда в 2022 г., принято постановление Правительства Новосибирской от 15 июня 2022 г. «О реализации дополнительного мероприятия по поддержке занятости в 2022 г. граждан, завершивших в 2022 г. обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования». Данным постановлением предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета юрлицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда работников из числа граждан, завершивших в 2022 г. обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования. Ознакомиться с информацией об условиях участия в мероприятии можно в ЦЗН г. Татарска по адресу: ул. Смирновская, 97 или на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области - https://mtsr.nso.ru/page/12174