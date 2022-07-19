Летом в сезон сбора дикоросов и активных выездов горожан на природу количество сообщений в экстренные службы про потерявшихся людей резко возрастает. Походы в лес не обходятся без происшествий и, к сожалению, в беде может оказаться как взрослый, так и ребенок. По оперативным данным с начала года на территории Новосибирской области подразделения МЧС России провели 40 поисково-спасательных операций в природной среде, при этом в 10 случаях спасатели искали детей.



Так, с 14 июля в Чановском районе Новосибирской области продолжаются поиски мужчины 2000 г.р., который 10 июля пропал в лесном массиве между районным поселком Чаны и поселком Озеро Карачи. К поиску привлечены сотрудники полиции, пожарные Чановского гарнизона, спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, волонтеры из числа местного населения. Кроме того в Куйбышевском районе вблизи села Горбуново с 16 июля спасатели, администрация сельского совета и местные жители проводят работы по поиску женщины 1954 г.р., которая 15 июля около 18 часов вышла из дома и не вернулась. Поиски потерявшихся будут продолжены по заявке полиции.

Случай поиска и спасения ребенка произошел 16 июля в Коченевском районе, в 2 км от деревни Поваренка. Там во время сбора ягоды пропал ребенок 2018 г. р. Поиск проводили сотрудники полиции, спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России, местные жители. В течение часа ребенок был найден, медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели предостерегают граждан от походов в лес в темное время суток и советуют возвращаться домой засветло, рекомендуют выходить только на знакомые маршруты и не в одиночку, а также отправляясь на природу вместе с детьми, не выпускать их из вида.

Направляясь в лес с детьми, подберите для них яркую одежду, по возможности со светоотражающими элементами. Дайте ребенку свисток, чтобы он смог себя обнаружить, если заблудился, а также полностью заряженный телефон. Детям объясните заранее, что делать, если потерялся: необходимо связаться с родственниками или позвонить в службу спасения по телефону 112 и оставаться на месте – так его быстрее найдут. Известны случаи, когда маленьких детей находили в нескольких километрах от того места, где они потерялись. Чем дольше длятся поиски – тем меньше шансов, что они закончатся благополучно.

Собираясь за дикоросами, необходимо сообщить родным и близким, куда и по какому маршруту будете идти. Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды и в случае ухудшения климатических условий, таких как шквалистый ветер, проливной дождь или гроза, лучше воздержаться от похода. Обязательно возьмите заряженный мобильный телефон для того чтобы в случае беды обратиться за помощью к спасателям.