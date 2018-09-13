Наверняка в этом дачном сезоне у вас были необыкновенной красоты, цвета и формы плоды и овощи, а также другие дары сада, огорода и леса. И наверняка вы их сфотографировали. Мы предлагаем вам поделиться снимками с другими нашими читателями и друзьями страничек «Околицы» в интернете и объявляем фотоконкурс «ЧУДНЫЙ УРОЖАЙ»
Подарки ждут трех победителей - пользователей, чьи фото наберут наибольшее количество «классов». Некоторые фото увидят свет на страницах газеты. Итоги будут подведены к 1 ноября. Ждем ваши фотографии!
Источник: Газета "Сибирская околица"