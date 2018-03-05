3 марта 2018 года в хутор «Татарский» прибыли казаки из Новосибирска и области. Возглавлял делегацию Алексей Викторович Харитонов – войсковой старшина, атаман Новосибирского Реестрового казачества. С ним приехали заместитель областного атамана по госбезопасности подъесаул Илья Березов, казачий полковник Виктор Васильевич Хорищенко, а также уважаемые атаманы из разных районов Новосибирской области. Встреча состоялась в казачьем штабе хутора «Татарский» (ул. Базарная, 8).





Всего гостей было одиннадцать человек. На важную для казаков встречу были приглашены меценат Виктор Попов, казаки-общественники и священник храма Покрова Пресвятой Богородицы Александр Соловьев. После знакомства всех присутствующих сход открыл атаман Реестрового казачества Новосибирска Алексей Харитонов. Перед началом официальной части мероприятия отец Александр исполнил молитву, которую поддержали казаки, далее прозвучал Гимн России. В ходе встречи атаман Алексей Харитонов рассказал о последних новостях из Москвы с Первого большого казачьего круга казаков России и зарубежья, на котором он побывал 15 февраля. Также было сказано о тенденциях развития казачества. Главный вопрос, который обсуждался на Большом круге, – это объединение всех 11 казачьих реестровых войск в одно казачье войско. После официальной части круга зазвучали старинные казачьи песни в исполнении гостей-казаков! Были исполнены и казачьи танцы. Как важно возрождать культуру и традиции казаков прочувствовали до глубины души казаки хутора «Татарский», которые выразили благодарность братьям-казакам из Новосибирска и области и всем гостям за столь плодотворную встречу! Казачеству в Татарске и районе – быть, казачьему роду нет переводу!



















