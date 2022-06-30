27 июня в Татарском районе была раскрыта кража мопеда. Мопед угнали 13 июня из придворовой постройки, расположенной на территории частного дома в Увальском. Хозяин железного коня обратился за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 36-летнего местного жителя. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии действующего законодательства.