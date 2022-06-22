Татарская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об образовании в школах. Установлено, что в четырех школах района нарушаются права несовершеннолетних, которым необходимы коррекционно-развивающие занятия с учителями-дефектологами. В нарушение Федерального закона «Об образовании в РФ» в штате образовательных учреждений не оказалось должности учителя-дефектолога. По этой причине коррекционно-развивающие занятия с несовершеннолетними не проводятся.

По результатам проверки четыре директора школ привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Прокуратура также внесла руководителям школ четыре представления, по итогам рассмотрений которых три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности). По результатам рассмотрения актов прокурора образовательные учреждения приняли меры по введению с нового учебного года соответствующих должностей в штат организации.