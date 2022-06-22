Во время планового природоохранного рейда государственные инспекторы патрульной группы, продвигаясь вдоль федеральной трассы «Иртыш», заметили, что с трассы свернул мотоцикл «Урал», который стремительно стал продвигаться вглубь заказника.

В мотоцикле находились три человека.

Инспекторы определили, что нарушители направляются к местам, где обычно скапливаются лоси. О факте нарушения особого режима охраны заказника инспекторы доложили заместителю директора заповедника «Саяно-Шушенский» по охране территории заказника «Кирзинский» В.Б. Ермолику и приступили к задержанию браконьеров. Для помощи в задержании была направлена вторая патрульная группа государственных инспекторов.

Задержанными оказались житель аула Кошкуль и двое жителей аула Тебисс. В коляске мотоцикла было обнаружено и изъято три единицы огнестрельного нелегального оружия: нарезное – карабин марки «Сайга» и две единицы гладкоствольного оружия калибр 12. Кроме этого у нарушителей было изъято большое количество патронов и к нарезному, и к гладкоствольному оружию.

По факту задержания была вызвана оперативно-следственная группа сотрудников полиции Чановского района. Браконьеры были доставлены в Чановский отдел полиции.

На мотоцикл «Урал» как на транспортное средство, на котором нарушители производили незаконную охоту, наложили арест и произвели изъятие до вынесения решения суда. По факту совершения незаконной охоты возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

Следует отметить, что в мае в заказнике «Кирзинский» завершился массовый отёл у самок лося. Популяция лося в заказнике в настоящий момент достаточно высокая, что привлекает браконьеров. Таким образом, благодаря слаженной и профессиональной работе государственных инспекторов систематически пресекаются попытки незаконной охоты.