Администрация города Татарска выразила благодарность предпринимателям и организациям за материальную помощь семьям, прибывшим в город из Мариуполя.

Беженцам из Украины помогли предприниматели: Наталья Малышева, Заир Мирсаидов, Ариф и Расим Гейдаровы, Татьяна Хоруженко, Василий Воронин; ООО «ТТС» (директор Евгений Зимин), филиал №23 Новосибирского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ (директор Светлана Огнева). Помощь в разгрузке мебели оказали волонтеры Молодежного центра Татарского района.

«Благодаря вашему содействию и состраданию оказана необходимая помощь нуждающимся людям. Спасибо за внимание и заботу, за понимание проблем, с которыми им пришлось столкнуться. Ваш вклад еще раз подчеркивает, что в России живут люди с большим сердцем! Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество в решении социальных проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ваше единодушное решение об оказании материальной помощи – прекрасный пример для других граждан России, побуждающий оказать поддержку тем, кто попал в беду. Мы высоко ценим ваш вклад. От всей души желаем вам благополучия, неиссякаемой энергии, душевного тепла. Счастья вам и вашим близким!», - говорится в сообщении администрации.