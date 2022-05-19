16 мая в медицинское учреждение был доставлен 63-летний местный житель с травмами головы и живота. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию. Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Чановскому району был организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. В результате проведенных мероприятий оперативники установили, что к преступлению причастен 52-летний знакомый потерпевшего. Мужчина был задержан полицейскими на месте совершения преступления. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мужчине удар стеклянной бутылкой по голове и множественные удары по различным частям тела. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.