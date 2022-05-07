В селе Щербаки Усть-Таркского района состоялся велопробег, посвящённый 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участие в стартах приняли более 40 велосипедистов разных возрастов. Учащиеся Щербаковской школы вместе со своими преподавателями приехали к месту старта, памятнику павшим за Родину. После торжественного открытия велосипедисты, в сопровождении сотрудников ГИБДД, ЮИДовцев организованно проехали по центральным улицам села. Данная акция призвана привить молодому поколению гордость за нашу страну, стремление помнить и чтить подвиги наших ветеранов. После мероприятия каждый желающий смог отведать порцию простой солдатской каши, которую традиционно готовят в память о лишениях, которые переживали солдаты во время войны.