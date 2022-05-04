Татарская межрайонная прокуратура Новосибирской области в связи с поступившим от местного жителя на личном приеме обращением провела проверку исполнения законодательства о мерах социальной поддержки в региональном государственном казенном учреждении «Центр социальной поддержки населения Татарского района».

Установлено, что 82-летний местный житель, инвалид 2 группы, обратился в орган социальной защиты населения с просьбой назначить дополнительные льготы и выплаты в связи с тем, что его отец без вести пропал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Чиновники учреждения отказали заявителю в назначении меры социальной поддержки, поскольку, по их мнению, в имеющихся документах были допущены ошибки при их заполнении, препятствовавшие назначению выплаты.

По региональному законодательству такой категории населения, как «дети войны», положены компенсационные социальные выплаты. В этой связи прокуратура обратилась в интересах пожилого мужчины с иском в Татарский районный суд с требованием о восстановлении его социальных прав и установлении родственных связей с отцом, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме (решение вступило в силу).

В настоящее время заявителю в соответствии с судебным актом оказана государственная услуга и назначена ежемесячная денежная выплата как гражданину, потерявшему родителей в годы Великой Отечественной войны.